國民黨總統參選人侯友宜今天赴美國國會進行馬拉松式拜會，會晤參院軍委會要角韋克爾與蘇利文等人。蘇利文表示，他表達國會對台灣跨黨派支持，但不涉入台灣政治。

侯友宜華府訪問今天最後一天，上午前往保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）與學者進行閉門會談，中午轉赴美國國會進行6.5小時馬拉松式拜會行程；根據國民黨訪團統計，今天拜會加巧遇共11名議員。

侯友宜會晤議員包括參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）、共和黨籍參院軍委會成員蘇利文（Dan Sullivan）、民主黨籍參院外委會成員默克利（Jeff Merkley）及共和黨籍參議員、前美國駐日大使海格提（Bill Hagerty）等。

其中蘇利文以抗中挺台立場聞名，2021年6月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間曾旋風式訪台，代拜登政府宣布援贈台灣75萬劑疫苗。

現年58歲的蘇利文1993年加入陸戰隊，1996年爆發台海危機，美國派遣兩艘航母到台海，他當時人就在其中一艘上服役；他近期積極走訪華府智庫，以「台灣為什麼重要」發表演說，呼籲各國擬定制裁法案嚇阻北京。

蘇利文今天與默克利共同會晤侯友宜，兩人會後分別接受媒體訪問。被問到侯友宜提出的嚇阻（Deterence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）「3D戰略」，是否能有效降低台海緊張，蘇利文首先強調自己「不涉入（台灣）政治」。

蘇利文說：「我們只是向他們（侯友宜訪團）分享想法，強調對台灣及台灣人民的支持跨越黨派，包括民主黨及共和黨，這就是（會議）重點。」

蘇利文提到，總統蔡英文還是候選人期間，他也曾與蔡總統會晤，「這算是我們一種慣例」。

默克利雖以會面規定為由，婉拒透露與侯友宜談了什麼。但他表示，美台兩國有許多共同擔憂，最主要的就是確保民主能持續在台灣茁壯。

至於會面氣氛如何，默克利則說「很好」、「很正面」。

侯友宜18日也曾赴美國國會進行拜會，與塞申斯（Pete Sessions）、賈西亞（Mike Garcia）、賽爾夫（Keith Self）3位共和黨籍眾議員會面。加上先前在紐約、紐澤西會面的民主黨籍眾議員孟昭文（Grace Meng）與潘恩（Donald Payne Jr），訪美迄今已見到16位聯邦參眾議員。

結束3天華府行程後，侯友宜20日一早將搭機轉往西岸舊金山，計劃與科技界座談，並出席當地僑界晚宴，21日凌晨搭機返台，結束8天訪美行程。