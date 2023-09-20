柳采葳出示農業部給台北市政府的公文，直指該公文是19日早上08：42發出的，代表農業部原本還不想給資料，是因為蔣萬安市長週一下午強硬要求，才緊急在19日早上回函。（柳采葳提供／丁上程台北傳真）

進口雞蛋食安爭議持續延燒，農業部長陳吉仲19日下午才出面召開記者會，結果沒想到晚間就請辭獲准，同樣請辭的還有畜產會董事長林聰賢。對此國民黨台北市議員柳采葳質疑，兩人辭職的時間點非常巧合，週四剛好是行政院會要提報告，而週五則是立法院院會，陳吉仲、林聰賢兩人在這之前離開，進口蛋相關人等都走了，留下爛攤子讓其他官員被在野黨監督。

柳采葳直言，對陳吉仲來說，他雙手一攤，反正上面交代的任務完成了，錢該賺的都賺飽了，可以拍拍屁股走人了。柳采葳說，如果陳吉仲真的想辭職，下午何必再次親自出來召開記者會？在「陳吉仲情勒大會」之後又在臉書上發文請辭文，「我想可能是實在有人看不下去陳吉仲的個人情勒大會，甚至擔心他到立院之後一問三不知，影響選情，乾脆叫陳吉仲離開。」

柳采葳強調，陳吉仲的請辭，卻完全體現民進黨對人民的不負責任，就像「渣男」一樣，犯後不理。陳吉仲一走了之，進口蛋的細節資料該找誰拿？雖然說原本就沒有誠意要給資料，台北市政府19日收到的公文是19日早上08：42發出的，代表農業部原本還不想給資料，是因為蔣萬安市長週一下午強硬要求，才緊急在19日早上回函，「也就是說，如果蔣市長不要求，農業部就不會給，而且拖了這麼久，也就只給出兩張A4紙。」

柳采葳直言，現在民眾最擔心的就是吃到有問題的巴西蛋，但是農業部和畜產會給地方市府的資料卻是比陽春版還不如，不只是沒有明確標示業者使用巴西蛋的數量，也沒有提供業者所買的巴西蛋是幾月份買的，是否就是有問題的那一批巴西蛋，導致縣市首長想要稽查卻是心有餘而力不足。

柳采葳說，要查出業者是否有購買到有問題的巴西蛋，其實只需要農業部把出貨時間，在幾月份賣了哪一批巴西蛋給業者的相關資料，再讓地方去針對雞蛋再製品稽查，但是農委會、畜產會堅持不拿出資料，是在幫誰隱瞞什麼？還是刻意把地方政府耍得團團轉，看著大家為你辛苦為你忙，農業部你很開心嗎？這就是百分百渣男心態。