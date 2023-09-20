雙北建地趨近飽和，究竟還有哪裡有值得關注的新建案呢？美女主播佩潔開箱新北市三重的指標性建案「晴空大地」，受惠於新士林生活圈、銀新未來城、捷運北環段等優勢加持，使其成為白領新貴置產首選！

目前三重話題性最高、最熱門的指標建案「晴空大地」，現正開工中，挾帶著新北第一環、銀新未來城複合式開發計劃進駐的明星光環，加上未來有Y23捷運五華國小站，對望士林、北士科園區和各級文教學區的優勢。基地位置位於重陽橋旁，從引道上橋之後約60秒直達士林；一橋之隔轉個彎就到「北士科園區」，往南車程約4分鐘可接國道1號，快速串接內科、南軟，生活機能、娛樂採買無虞。

開發面積8700坪的銀新未來城，更是三重新話題，以銀青共融為題材、橘色經濟為議題，並富有民生所需，包括藥局、診所、賣場等店面，生活機能十分便利。台灣處於高齡化社會下，「食衣住行醫動養All in one」帶動經濟量能成長，勢必迎來另一波人口遷入，也帶動該區域房價持續看漲。

交通的部份，環狀線最有價值的北環段，預計2031年底完工，將一次串聯最精華的3條縱向捷運線，3站就到士林站，北三重軸心就此定位，未來的美好生活值得期待。至於家長們最關心孩童的學區，建案周邊一次擁有五華國小、碧華國小、碧華國中及新北高中各級文教資源，完整升學資源縮短學童通勤的問題。

從社區散步大約350公尺，即能到達淡水河濱公園，享受愜意生活環境，不論是便利交通、豐富公設還是優美的自然環境，都是首購族與小家庭的福音。「晴空大地」近3300坪的廣闊基地，規劃7棟建築，格局坪數規劃21-34坪2、2+1、3房，滿足各種需求，備受市場關注。

「晴空大地」格局坪數規劃21-34坪2、2+1、3房，滿足各種需求。(中時新聞網攝)

「晴空大地」未來享有捷運、公園、水景相伴，以及銀新未來城等題材，房市增值條件各方面都到位，尤其與北市房價相比親民許多，讓北三重區域房價的支撐力道更加強勁。