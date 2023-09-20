威力彩連槓25期，明天（21日）頭獎獎金上看7.2億元，小孟老師在臉書上點名金牛座、牡羊座、天秤座、天蠍座，以及生肖馬、蛇、鼠、羊將獲得財神爺眷顧，並分享2個開運時辰，分別為早上11至下午3點、晚上7至8點，建議尋找住家或辦公室南方投注站來下注，就有機會把大獎抱回家。

▍第4名：天蠍座

明天（21日）穀神星落入天蠍座，顯示將會好運不斷，穀神星也代表金色能量，建議下注前可觀想金色的光芒，就能獲得財神爺眷顧，有望中大獎。

▍第3名：天秤座

明天（21日）火星落在天秤座，顯示將充滿紅色喜氣，建議下注前可以綁一條紅線在手上，就能吸收到喜氣能量，使他們輕易中獎。

▍第2名：牡羊座

明天（21日）太陽落入處牡羊座的偏財宮，顯示靈感極強，容易接收來自宇宙的能量，建議只要放鬆心情多聽心靈音樂，就能冥想出特別數字組合，賺取豐厚獎金。

▍第1名：金牛座

明天（21日）金牛座金星與婚神星加速進入本命宮，顯示磁場將超級旺，財運能獲得提升，建議下注前可吃一顆蛋代表金星，再準備一杯水並在杯底下墊一張鈔票，接著把水喝完象徵財水，就能得到祖先加持，把大獎抱回家。