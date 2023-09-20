許多人喜歡將檸檬切片泡水來飲用，認為此舉不僅能為飲水加味，還可順便補充維生素C。對此，營養師林冠良表示，實際上這樣做能攝取到的維生素C非常少，還可能造成胃痛及傷害牙齒琺瑯質。他建議，不一定非得用檸檬片泡水，像是草莓、荔枝、奇異果、番石榴都較溫和、維生素C含量也更高，泡完水後還可把果肉吃掉，完整吸收營養成分。

林冠良在臉書專頁「林冠良營養師Siin」發文表示，檸檬片泡水有好處也有壞處，其中一個好處是可以攝取到維生素C，但他強調量真的非常少，一片大約10g的檸檬片，含量僅5mg，而這還是假設其維生素C全都溶解於水的情況，食用任何一種水果都遠超過這樣的量。

檸檬片泡水另一個好處則是替飲水加味，林冠良提到，若這樣做能讓本來就不喜歡喝水的人，飲水意願提高，那也算是一種進步。

至於檸檬片泡水的壞處，林冠良提到，長久下來恐會傷害牙齒琺瑯質，再者有些人喝了可能會出現胃痛，尤其空腹飲用，傷胃的可能性會更高。因此，他說，若喝了一點就開始不舒服，或是不喜歡酸味的人，建議可換成其它水果，如草莓、荔枝、奇異果、番石榴其實都比較溫和，也各自有獨特的香味，且維生素C都比檸檬還多，泡完水還可把果肉吃掉，確保完整吸收。