這次調查顯示，景氣現況樂觀指數由上月-0.5降至-13.4，展望樂觀指數由正轉負至-3.2，大額消費意願指數亦由上月12.5走低至7.7，耐久財消費意願由上月-12.1轉弱至-13.5。房屋買賣意願調查方面，買房意願指數由上月-47.6上揚至-45.5，為2022年1月以來新高，顯示合宜住宅政策可能對買房意願有提升效果。

主計總處8月將台灣2023年經濟成長率從2.04％下調至1.61%，本月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值降至1.7％，低於上個月的2.1％，僅23％的民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值2.5％，低於上個月的2.6％，有高達85％的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。民眾對於經濟成長看法相對上月保守，而通膨預期則續處高點。

此外，這次時事題統計51.8％的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2％，較今年3月調查減少0.4個百分點；其中15％的民眾認為通膨高於3%，較前次調查減少4.2個百分點；42％民眾則認為通膨落在0-2％區間，較前次調查減少0.8個百分點，民眾對未來一年通膨有預期微幅降溫。

對於股市看法，本月調查顯示，主要央行升息預期走揚，國際主要股市區間震盪，投資人交易轉趨保守，民眾對於台股的樂觀指數由上月10.6微幅下滑至10.5，風險偏好指數由上月15.6走低至13.3。