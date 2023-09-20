國3北上126公里後龍鎮大山段發生大型聯接車失控衝落邊坡翻覆。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國3北上126公里後龍鎮大山段發生大型聯接車失控衝落邊坡翻覆，車體散落物布滿外側車道。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國3北上126公里後龍鎮大山段發生大型聯接車失控衝落邊坡翻覆，車體散落物布滿外側車道，波及一部轎車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

由鍾姓駕駛的1部大型聯結貨車，20日凌晨3時許行經國道3號北上126公里苗栗縣後龍鎮大山段，不知何故車輛失控衝落邊坡翻覆，鍾姓司機一度受困駕駛座，苗栗縣消防局後龍分隊及國道警察第2大隊後龍分隊人員趕往救援，發現現場另1部自小客車因輾壓過聯結車掉落物品失控衝撞路旁護欄，2名駕駛都無酒駕，鍾某經送部立苗栗醫院救治暫無大礙。

鍾姓司機駕駛大型聯結貨車，20日凌晨3時許行經國道3號北上126公里處，不知何故車輛失控衝落路旁邊坡翻覆，苗栗縣消防局勤務指揮中心於3時18分接獲民眾報案，立即指派後龍分隊共計2車5人趕往搶救。國道警察第2大隊後龍分隊也馳往現場警戒，由於肇事聯結車需要動用大型吊車協助脫困，吊車占用2個車道，造成現場車流堵塞。

消防人員發現鍾姓駕駛受困駕駛座，消防人員立即使用破壞器材協助脫困，於3時54分成功脫困，經初步檢傷發現鍾某右臉頰約3公分撕裂傷、右臂疼痛，隨由救護車送往部立苗栗醫院救治。

國道警察到場警戒疏導交通的同時，發現聯結貨車肇事後，後方1輛自小客車因碾壓聯結車遺落車道上車體散落物而肇事，駕駛幸未受傷，2車駕駛人酒測值皆為0。

經過國道事故救援應變小組找來大型吊車將聯結貨車拖上車道，並吊離現場後，整起事故現場於上午8時15分完全排除，恢復正常交通。