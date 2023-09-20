大陸一線男星陳坤至今未婚，不過育有一名21歲兒子「優優」，但他至今都沒有透露孩子生母身分，一肩扛起單親爸爸責任，而陳坤近日出席倫敦時裝周時，也帶著兒子一起參加，父子在秀場合體，看起來根本兄弟，優優高大、精壯，外型相當帥氣。

47歲陳坤梳油頭、穿綠色格紋西裝出席倫敦時裝周，外型帥氣、散發熟男魅力，更吸睛的是，陳坤帶著兒子「優優」一同出席，21歲優優外型精壯、身高和陳坤差不多，只見他戴著黑色粗框眼鏡、身穿藍色帽T、長褲，穿搭很有個性、舉手投足頗有明星架式，父子看起來根本兄弟。

47歲陳坤梳油頭、穿綠色格紋西裝出席倫敦時裝周。（圖／陳坤工作室微博）

陳坤對私生活低調，至今都沒有透露孩子生母身分，一肩扛起單親爸爸責任，陸網日前還爆出，陳坤身邊多了2個3歲兒子，還稱他和好友周迅結婚，對此，陳坤則罕見在微博駁斥傳聞：「正好把兩個近期離譜新聞一起回應了。跟周迅是死黨，沒結婚。以及家裡親戚多，孩子也多，但兒子我只有一個。」陳坤還幽默說：「我馬上就進山沒有信號了。謝謝大家關心，告訴媽媽們不要信。」

關於陳坤私生活的謠言不只一次，多年前陸網曾瘋傳陳坤兒子生母身分，還有熱情粉絲看不下去，要求陳坤提告並澄清，對此，陳坤則說：「怎麼辦？澄清啥？去和造謠者爭論是非黑白？」懶理網上傳聞。