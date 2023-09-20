提到減重，一般會想到少吃多動，但新陳代謝內分泌科醫師李晨瑜表示，其實在減重過程中，多喝水相當重要，因為水可抑制食慾、增加熱量燃燒、增進運動效能，還能減少便秘問題，讓人減重事半功倍。

李晨瑜在其臉書表示，每次減重門診中，她都會提醒民眾要增加喝水量，因為水有6大原因能幫助減脂。

1. 水是天然的食慾克制劑：

有時當人感到飢餓，不一定是真的餓了，其實是渴了，是身體缺水的現象。研究顯示，在用餐前刻意飲用適量水，比沒有在用餐前喝水的人，不論是在體重、體脂、BMI（身體質量指數）都有較明顯的降幅。

2. 水可增加熱量燃燒：

水份會暫時性增加身體靜止時的熱量消耗。尤其喝冷水時，為了讓體內水溫升高至有利於其他代謝消化的溫度，會額外消耗能量。

3. 水有助於排除體內廢物：

腎臟是代謝廢物和毒素的器官，當身體缺水時，腎臟會想要把水份留住，而無法有效排出廢物。缺水也會造成便秘，更不利於減重。

4. 喝水能降低整體含熱量飲品攝取：

很多人習慣飲用含糖或高卡路里飲料，研究顯示，以水取代用餐後攝取的含糖的飲料，長時間可減少可觀的體重。

5. 燃燒脂肪需要大量水份：

脂肪分解的第一個步驟是水解，水分子會和三酸甘油酯作用，形成甘油和脂肪酸。足夠的水有助於脂肪分解成小分子化合物。

6. 喝水能增加運動效能：

喝水會讓運動中的肌肉、骨骼、組織正確地動作，也能使心肺運作得宜，創造更佳的運動效能。

她表示，減重期間建議一天的飲水量為體重（公斤數）ｘ40c.c.。但也不是只喝水就能輕鬆瘦，減重期間仍要配合正確的飲食觀念。