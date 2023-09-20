敘利亞總統巴沙爾·阿薩德（Bashar Assad）的辦公室當地時間19日表示，他將於本周晚些時候前往中國，這是他自敘利亞長達12年的衝突爆發以來首次訪問北京，而中國一直是他的主要支持者之一。美國之音引述美聯社報導，今年3月斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗達成協議後，中國一直在擴大其在中東地區的影響力，並在敘利亞衝突中繼續支持阿薩德。這場衝突已經造成近50萬人喪生，敘利亞的大部分地區成為廢墟。

報導稱，敘利亞的重建預計將耗資數百億美元，中國未來有可能在其中發揮重要作用。敘利亞去年加入了中國的「一帶一路」倡議，北京在該倡議中通過基礎設施項目擴大其在發展中地區的影響力。

敘利亞總統辦公室說，阿薩德應中國國家主席習近平的邀請參加峰會，並將於周四率領敘利亞高級代表團前往北京。

敘利亞日益惡化的經濟危機已導致政府控制區發生抗議活動，主要集中在南部的蘇韋達省。敘利亞將危機歸咎於西方制裁和美國支持的庫爾德人領導的戰鬥人員，他們控制著敘利亞東部靠近伊拉克邊境的最大油田。

今年2月6日，土耳其和敘利亞發生地震，造成5萬多人死亡，其中敘利亞有6000多人死亡，此後敘利亞和其他阿拉伯國家加強了外交接觸。阿薩德於5月飛往沙烏地阿拉伯出席了阿拉伯聯盟峰會，此前幾天阿拉伯聯盟恢復了敘利亞的席位。

敘利亞衝突始於2011年3月的民主抗議活動，後來演變成一場致命的內戰，自那以來，伊朗和俄羅斯一直在幫助阿薩德重新控制該國大部分地區。

報導稱，中國曾八次在聯合國行使否決權，阻止通過針對阿薩德政府的決議，最近一次是在2020年7月。中國當局還與敘利亞安全部門就數千名中國武裝人員的存在進行密切協調，這些武裝人員主要駐紮在敘利亞西北部伊德利卜省的最後一個反政府武裝據點。

自2013年以來，數千名來自中國西部、屬於突厥語系的穆斯林少數民族維吾爾人前往敘利亞，接受維吾爾激進組織突厥斯坦伊斯蘭黨（Turkistan Islamic Party）的訓練，並與基地（al-Qaida）組織並肩作戰，在多場戰鬥中發揮了關鍵作用。

阿薩德上一次也是唯一一次訪華是在2004年，也是美國領導的聯軍攻入其鄰國伊拉克一年後，當時華盛頓也正在對敘利亞施壓。

阿薩德的辦公室說，他的妻子阿斯瑪本周將陪同他訪問中國。在過去幾年中，阿薩德曾多次出訪國外，包括訪問俄羅斯、伊朗、阿拉伯聯合大公國和阿曼。