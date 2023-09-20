韓國超人氣女團BLACKPINK，日前在首爾舉行完「BORN PINK」世界巡迴演唱會安可場，由於Lisa傳出二度拒絕續約，安可場恐將是四人最後合體畫面，如今網路瘋傳Lisa可能將經紀約簽給美國公司，而且簽約金比「YG續約金13億」還高。

BLACKPINK和公司YG娛樂的合約在七月已經到期，四人會不會全體續約成為外界關注焦點，根據韓媒報導，Lisa二度拒絕續約，也讓BLACKPINK三缺一傳聞再度甚囂塵上，據悉YG娛樂即便祭出簽約金500億韓元（約新台幣13.1億元），她依舊不為所動，據悉是Lisa正在與美國唱片公司接觸，而且對方開出更優渥條件，不僅願意支付高於YG娛樂的簽約金，還願意讓她有更多事業自主權。

據悉Lisa與美國唱片公司洽談的合約內容，不僅包括預計推出6張專輯，還能成立個人工作室以及與音樂人簽約的權力，合作範圍更不侷限於音樂領域，還包括遊戲、時尚，甚至連好萊塢電影都在規劃中，有意將她打造成全方位藝人，在國際舞台上發光發熱。

BLACKPINK《Born Pink》世界巡迴演唱會，在全球共舉辦66場，估計吸金超過1億美元（約新台幣32億），如今傳出Lisa兩度拒絕簽約，導致經紀公司YG股價大跌，也讓YG緊急出面回應：「仍在商討中」。