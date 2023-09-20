賽季即將進入尾聲，小聯盟3個1A聯盟也揭曉各獎項獲選名單和全明星陣容，身處佛州聯盟、效力費城人1A的台灣火球男潘文輝，以後援投手身分入選全明星陣容。

潘文輝在高中球速就能上看150公里，成為國內外球探長期關注的對象，去年更是在大專棒球聯賽飆出158公里火球，潘文輝隨後以簽約金35萬加盟費城人，繼李灝宇後，再有台灣球員加入費城人。不過李灝宇已在今年季中交易截止日前，從費城人轉戰老虎。

潘文輝先在1A報到，出賽27場（其中1場先發）拿下4勝1負、2.81自責分率，以及3個中繼成功、7次救援成功（9次救援機會），57.2局中送出81K，並於8月底升上高階1A，但只留下6場出賽，投了6局掉10分，自責分率高達15，但仍憑藉在1A優秀表現，入選佛州聯盟明星陣容。該聯盟年度最佳新秀以及MVP由潘文輝的隊友克勞佛（Justin Crawford）獲獎，最佳投手則是萊契奇（Max Rajcic，紅雀）獲得。

佛州聯盟全明星代表隊

一壘手：蒙哥馬利（Torin Montgomery，馬林魚）

二壘手：強生（Termarr Johnson，海盜農場排名第2、大聯盟百大新秀第22）

游擊手：瑟納（Jared Serna，洋基農場排名第20）

三壘手：史都華（Sal Stewart，紅人農場排名第7）

捕手：馬丁尼茲（Omar Martinez，洋基）

外野手：克勞佛（費城人農場排名第3、大聯盟百大新秀第77）

外野手：羅德里格茲（Hector Rodriguez，紅人農場排名第16）

外野手：史蒂芬生（Seth Stephenson，老虎）

指定打擊：奧利佛（Ricardo Olivar，雙城農場排名第21）

工具人：荷黑（Carlos Jorge，紅人農場排名第9）

先發投手：萊契奇（紅雀農場第18）

先發投手：漢森（Pete Hansem，紅雀農場第25）

先發投手：林康（Hancel Rincon，紅雀）

先發投手：塞爾維吉（Brock Selvidge，洋基農場排名第13）

後援投手：潘文輝（費城人農場排名第20）

後援投手：泰勒（Evan Taylor，馬林魚）

總教練：葛拉漢（Andrew Graham，老虎）