晶圓代工龍頭台積電積極海外布局，美國亞利桑那州長郝愷悌（Katie Hobbs）證實，台積電除了在鳳凰城生產先進晶片，還可能展開建造先進晶片封裝廠的計畫，此消息引發網友討論，有網友直言台積電美國廠未來應該會變成賠錢貨。

郝愷悌近日受訪時透露，美國正與台積電在該州建立半導體生態系統而努力，包括先進封裝。對於亞利桑那州半導體人才和技術勞工短缺的挑戰，她則說，當地有高度熟練的勞動力，自她擔任州長8個月以來，就宣布數個計畫培育並提供高技能勞動力。

針對台積電先進封裝廠擬進駐亞利桑那州消息，網友紛紛不滿表示，「美國就流氓國家，為了自己利益強逼台積電設廠，當初還一堆人叫好」、「美國就是要把台積電一條龍全搬走啊」、「張忠謀打造的台積電在有生之年毀在政治，應該挺難過的」、「台積電美國廠未來應該會變成賠錢貨」、「好慘台灣真的被大陸美國吃死死」。

《The Information》先前報導，台積電美國廠為大客戶蘋果、輝達、超微和特斯拉等製造高階晶片，這些先進晶片仍需被送回台灣進行封裝，由於該項目成本高昂，台積電根本不打算在美國蓋晶片封裝廠。半導體研究業者SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel直言，這凸顯台積電美國廠淪為無用設施「只是個擺設」。