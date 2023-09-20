因此，亞行下修這些亞洲開發中國家今年GDP數值，從7月預估的4.8%，小降至4.7%。不過，明年的成長預測，卻從先前估的4.7%上調一點至4.8%。ADB認為，這些地區還是有韌性地在成長，是因為自己內需消費與投資強勁所致，來自外部的需求減弱，也讓出口為導向的成長表現不佳。

同時，亞行下修今年東亞、南亞和東南亞的GDP預估，中國大陸與印度可望分別成長4.9%以及6.3%，略低於7月預估的5%與6.4%。ADB表示，中國大陸房地產危機將構成下行風險，可能阻礙整個區域的發展。

預測中國大陸以及印度，2024年成長應可在4.5%以及6.7%的亞行表示，亞洲開發中不少經濟體迄今成長依舊強勁，通膨壓力正慢慢褪去，但各國政府還是要提高警覺，像是糧食供給是否足夠就是一例。

由於亞洲發展中國家的通膨，2023年可望從去年4.4%降至3.6%，明年將繼續來到3.5%，故亞洲開發銀行預測，在考量不同政策利率下，未來該區各央行的升息周期的動向可能不會同步進行。