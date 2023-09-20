統一投信8月台股基金規模增加至481.03億，月增幅高達4.11%。主因來自統一投信台股基金8月淨值不跌反漲，加上淨申購雙向拉抬。統一黑馬基金8月淨流入8.94億，統一中小及全天候基金淨流入也分別達3.07億及2.18億。9月初統一投信睽違16年再度募集台股基金，截至9/14，新成立的統一台灣高息優選基金規模達到102.47億，將使統一投信台股基金規模再度大幅躍升。統一台灣高息優選基金是統一投信首檔月配息的台股基金，累積型單筆申購只要3000元，定期定額最低更只要2000元，月配息級別單筆申購及定期定額則皆為一萬元。12月底前直接向統一投信申購定期定額，可享有終身零手續費優惠。此外，這檔基金也已於基富通與鉅亨買基金同步上架。