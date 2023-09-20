前男團BOYZ成員、38歲香港男星張致恆（恒）2019年和粉絲雯雯先有後婚，隨後被爆出曾劈腿5女八卦，被港媒封為「世紀渣男」，堅持不戴套避孕的兩人，最近生下第四個兒子後終於宣布要結紮。未料，近日張致恆接兒子放學時，竟突然遇到陌生人接近搭訕，但對方沒有要罵他，反倒送咖啡要他加油，令張致恆感恩在心頭。

張致恆日前宣布為了扛起對4個小孩和妻子的責任，決定結紮，未來會好好當一家之主賺錢讓家人過好生活，此文一出引來兩極評價，而昨他更在IG限時動態透露，接兒子放學時，有位男子突然靠近送上咖啡，「好簡單的講了一句『加油，請你喝』」，讓張致恆相當驚訝，感動回應：「多謝你」。

張致恆分享陌生人善行。（圖／翻攝自stevencheung IG）

外型帥氣的張致恆過去是萬人迷，曾和多位女星傳出交往，但被爆婚前劈腿5女，結婚後外界以為他終於浪子回頭，但近年常被雯雯在網上單方面宣布離婚，去年因懷了第三胎不得不復合，今年雯雯才稱：「如果你是想跟我說我老公又出軌，我想我可以回答你這是事實」，沒想到不久後又生下第4胎，經濟狀況讓外界相當擔心。

張致恆結婚後因渣男標籤幾乎消失在演藝圈，一度沒工作的他曾去餐廳打工或到酒吧開唱，但往往只做半年就換工作，他坦言曾想過要申請補助，最後未通過，僅能繼續打零工求生存，甚至直言：「不犯法的都會做」，而對於雯雯多次在網上抱怨他「又懶又廢」，張致恆僅說沒考慮過離婚，「一日是老婆，終身是老婆」。