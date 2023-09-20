星巴克中國咖啡創新產業園（下稱「產業園」）19日在大陸江蘇昆山落成投產，總投資額15億人民幣（約2.2億美元），是星巴克在中國大陸打造咖啡生產和物流基地的最大投資，實現咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。星巴克全球執行長納思瀚（Laxman Narasimhan）表示，中國是一個非常重要的市場，在這裡看到了巨大的增長機會。

澎湃新聞報導，納思瀚介紹，數據顯示，中國年人均咖啡消費量約為12杯，日本的人均是200杯，美國人均則為380杯。相較之下，中國的咖啡市場仍然處於早期階段。雖然星巴克在大陸已經覆蓋了250個城市，但仍然沒有完全滲透，這給了星巴克加速擴張的機會，「垂直產業鏈的建立，將為星巴克在中國的進一步增長提供引擎和燃料」。

納思瀚還透露，儘管上海已經有近1100家門店，但未來，星巴克仍有能力在上海開設更多門店。

此前，星巴克14日在全球投資者交流會上發布了2025中國戰略願景，計畫在未來3年，以平均每9小時開出一家新門店的速度，新增開3000家門店，覆蓋中國300個城市。至2025年，星巴克中國總門店數量將會達到9000家，新增員工3萬5000人，達到9萬5000多名，並實現淨收入翻倍，營業利潤為當前4倍的增長目標。

報導指，隨著大陸咖啡市場競爭的加劇，星巴克也不得不面臨向三四線小城市下沉的選擇。但在大陸一眾咖啡品牌中，主打「第三空間」的星巴克在商品價格上始終處於高位。在向三四線小城市下沉過程中，價格是否會成為星巴克加速擴張的阻力？

星巴克中國董事長兼執行長王靜瑛在採訪中表示，星巴克在門店增長方面一直採取平衡的策略，同時關注排名前20的城市以及低線城市。一年中，星巴克60％的新增門店會選擇開在一二線城市，40％的新增門店則選擇開在低線城市。目前，星巴克已經進入中國800個縣級市場。

在她看來，在進入一個縣城時，確保星巴克不只是在開一家門店，而是在為該地區、為該社區開設一家門店，對星巴克而言，是行之有效的下沉手段。「我們將繼續保持增長」，王靜瑛說，「尤其是在供應鏈領域，我們會更加綠色地去整合上下游，在數位化和永續發展方面做更多嘗試」。

據了解，產業園於2020年3月開工建設，園區總占地面積約8萬平方公尺，核心主體分為咖啡烘焙工廠、整合物流中心、咖啡之旅體驗中心3個部分，功能涵蓋咖啡豆進口、烘焙、包裝、儲存、物流，並提供咖啡主題參觀、咖啡相關培訓，該園區也是星巴克全球目前為止最綠色節能的生產基地。

產業園正式投產後，將烘焙來自大陸在內的30多個國家和地區的高品質阿拉比卡咖啡豆，供應全國6000多家星巴克標準門店。至此，中國星巴克門店的咖啡豆將實現百分百在大陸烘焙。同時，大陸在星巴克全球各市場內率先實現「從生豆到咖啡」垂直產業鏈的規模化整合，完成咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。