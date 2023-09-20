新北市交通局推動以人為本的交通環境。圖/新北市政府提供

新北市交通局長鍾鳴時上午在市政會議進行「迎向幸福 即刻啟程」專案報告指出，侯市長上任5年來，交通局在公共運輸、人本交通、共享運具、停車管理、交通治理、危機處理及落實正義等7大面向的努力提升與改造，就是為了許給市民更幸福的生活。

新北市副市長劉和然上午在市政會議表示，交通局的報告可以說是市長上任5年來的交通成績單。圖/新北市政府提供

新北市交通局長鍾鳴時上午在市政會議進行「迎向幸福 即刻啟程」專案報告。圖/新北市政府提供

新北市副市長劉和然表示，今天的報告可以說是市長上任5年來的交通成績單，包括完成全市211所國小通學巷再擴大至國高中校園、市區公車持續邁進電動化、建置1535座公車候車亭、2600站智慧型站牌、184處全智慧停車場，共享運具投入16區1萬8000輛車，YouBike也達到了1808站、3萬輛車的規模，規劃105公里通勤綠廊，更擴大至台北及桃園，「迎向幸福 即刻啟程」，能帶給市民幸福的事，繼續做就對了。

劉和然說，雙北市107年起合作推出了1280定期票，奠定了共同生活圈通勤月票的基礎，今年基北北桃4市為求區域整體共榮共好，共同合作協調經費補貼比例，克服票證系統整合及驗票機更新等諸多困難，推出了TPASS基北北桃1200都會通定期票，上線2個多月，每天有40萬人使用1200定期票，與去年相比公共運輸運量成長了28.76%，基北北桃民眾生活關係更緊密，交通局開啟了4市首例重大區域合作成功案例，未來如果有需要為基北北桃的交通謀求更大的福祉，新北市一定會義不容辭，積極協調。

鍾鳴時也表示，營造全齡友善、以人為本的通行環境，一直是新北市非常重視的一環，交通局是全國優先執行學校周邊通學環境改善的城市，現在更進一步盤點市境內71處捷運站周邊行人還境改善，除考慮學童、年長者的需求，也重視年輕人的聲音，就是為了讓市民有一個友善、順暢、安全的交通環境。

交通局表示，交通安全更提升與環境改善的路很漫長，因此將會向中央積極爭取資源全力以赴進行改善，系統性地調整道路工程、交通工程、無障礙設施、以及各地區交通環境特殊需要，讓新北市的日常更幸福。