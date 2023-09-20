中國外交部駐港特派員公署向所有外國駐港總領館發函，要求它們就聘用的香港本地僱員資料向香港政府進行申報。據美國之音報導，許多媒體認為，這是北京當局為強化《香港國安法》進一步收緊對香港的控制而採取的一個新的動作。

路透報導，這封外交信函18日發出，申報項目包括崗位名稱、國籍、家庭住址、身份證號碼、聘用日期、旅遊證件號碼等。這封信函說，申報資料必須在10月18日之前提交給港府禮賓處。有身份證或旅遊證件的，需要遞交證件副本。

路透引用這封信函上的話說，「這一做法符合國際慣例。中國駐外領館也遵照駐在國政府要求，向當地政府提供中國雇傭的當地僱員的信息。」美聯社說，中國駐外外交機構是否向駐在國提供了自己所有成員的信息，目前還無法確認。

《香港基本法》規定，香港特區的外交事務由北京負責。

報導稱，自從2020年中共通過全國人大立法，在香港頒布了國家安全法以來，北京對香港這個只有700多萬人口的城市的控制不斷收緊。港版國安法賦予北京駐港國安公署廣泛的調查和監督權。

中國外交部駐港公署的信函還表示，「維也納領事關係公約、總領事館和歐盟辦事處……都要求提供所有已簽訂雇傭合同的當地僱員的信息。」

路透說，歐盟辦事處、美國和英國總領館沒有馬上就此事發表評論。

報導稱，北京當局推出這一措施的時候，外國駐港的外交人員正在密切關注香港當局在推行《國安法》方面的執法行為。北京和香港當局合力制定《國安法》主要是針對2019年香港發生的大規模反政府抗議示威活動。

報導稱，港府依據《國安法》抓捕了許多參與抗議示威的平民和學生，迫使許多支持民主的報刊自我解散或停刊，取消了民主黨派議員參加選舉的資格，還將幾乎所有支持民主和自由的學生領袖、企業家、知識界領袖送進了監獄，判以重刑。

報導稱，香港《國安法》因剝奪了香港基本法規定的許多個人權益而遭到了廣泛的國際譴責，但港府和北京官員則表示，國安法在恢復香港社會穩定方面發揮了重要的作用。

報導稱，一名在某國駐香港領事館工作的香港的僱員對美聯社說，他們的經理曾經承諾不經他們本人的同意不會將他們的個人信息提供給外界。這名僱員表示，他很擔心，個人信息會用在什麼地方，會不會影響到他們的家人和他們辦理移民手續。

去年，英國《金融時報》報導了中國外交部要求外國駐港機構提供他們辦公大樓以及住處的建築圖紙。

今年二月，中國外交部指責美國總領事格雷戈里·梅（Gregory May）干涉香港內部事務。這個指責針對的是這位總領事之前在視頻講話中說，香港的自由正在受到侵蝕。