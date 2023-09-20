中秋連假可能有東北季風來亂，天氣職人吳聖宇表示，下周四（28日）有東北季風南下機會，影響下周五至下周日（9／29至10／1）3天的中秋連假，迎風面北部、東半部有雨，背風面有局部午後雷陣雨。

吳聖宇在臉書指出，下周四（28日）之後北邊大陸高壓南下幅度加大，可能有東北季風南下的機會，並且持續影響到周五（29日）起的中秋假期，因此目前看起來下周可能都會是迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，背風面有局部午後雷雨的天氣型態，且下周東北風逐漸增強，迎風面地區的降雨還有可能增多一些。

颱風部分，吳聖宇表示，南邊低壓區內的擾動發展預報變化還是滿大的，每一輪預報的結果都有些不同，顯示模式的不確定性高，後續結果還要再觀察，還是等到有實際擾動發展出來再來看，才會比較準確一些。

至於近日天氣，吳聖宇說，今、明兩天（20、21日）水氣略增多，午後雷雨可能稍微旺盛一點，氣溫則是夜晚清晨受到輻射冷卻影響，空曠地區低溫在22-24度左右，日夜溫差變化仍比較大。

吳聖宇表示，周五到周日（22到24日）因北邊大陸高壓前緣靠近，加上菲律賓東方海面低壓區建立，台灣附近風向轉變為東北風到偏東風，且風速逐漸增強，天氣型態改變，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島一帶一整天有局部短暫陣雨機會，背風側新竹以南山區午後仍有局部熱對流雷雨，周末假期要到山區活動的朋友要留意。

溫度方面，桃園以北到東半部地區高溫下降，且周末降溫比較明顯，白天高溫有機會降到30度上下，新竹以南地區溫度仍然較偏高，高溫31-33度左右，夜晚清晨低溫變化不大，配合輻射冷卻作用，空曠地區低溫大致在21-23度間，日夜溫度變化還是有些明顯。