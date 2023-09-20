教育部國教署表示，明（21）日上午9時21分，全國高中各級學校也將配合中央氣象局強震即時警報軟體模擬地震訊息，於防災警報響起，以校內廣播方式同步模擬地震發生，實施就地避難掩護，地震稍歇後，再由各任課師長引導學生頭頂書包，依各班疏散路線至操場集合，並由實施人員清查及針對受驚嚇學生予以情緒安撫。

學校防災避難演練是教育部重視的校園整體安全之一環，透過學校演練，讓師生災害發生時能確保生命安全。教育部及各縣市政府所屬機關學校每學期均訂有防災教育周，並擇定示範學校對各類型災害進行擴大演練視導，以檢證各項防災作為及器具的可行性。

教育部國教署說明，今年擇定國立南投高中為示範學校，於9月11、19日依教育部訂定「112年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理疏散避難演練示範，主要演練「趴下、掩護、穩住」防護要領，教導疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，以培養師生災害應處能力。

教育部並邀集消防局、派出所等單位在南投高中共同演練「疏散過程學生跌倒受傷」、「外人入侵」與「教學區失火」等複合式災害擬真情境，擴大參與成效。南投高中校長傅國樑表示，全體師生積極參與，提升防災與應變能力，如果災害發生時，師生均能快速、冷靜地應對災害，保護自身安全。

9月21日上午9時21分，全國高中各級學校也將配合中央氣象局強震即時警報軟體模擬地震訊息。教育部國教署表示，秉持「防災重於救災、離災優於防災」理念，將防災的觀念深植於校園各角落，安全意識實踐於日常生活，在面對災害來臨時，做好充分準備的態度，有效減低災損，確保校園及師生安全。