苗栗縣通霄鎮1家煉鋼廠17日傳出意外，61歲余姓工人因為要清理廢棄爐渣，疑似不慎跌落高溫1千多度的電爐中，當場被燒死只剩骨骸，也因電爐高溫需冷卻約3天，余男遺體近期才能擇日相驗，該煉鋼廠事故作業區，目前也已遭勒令停工。

根據警方了解，事故發生在17日17時50分許，余姓工人當時欲將電爐中的廢氣爐渣搬運出來，結果腳步沒踩穩，一不小心整個人掉進電爐，旁人來不及反應，也因電爐高溫1000多度，余男當場被燒死。

通霄警分局20日指出，因鍋爐高溫1000多度，必須等待電爐冷卻，時間約3天，經現場採證、報請苗栗地檢檢察官相驗，以釐清相關案情。

據勞動部中區職業安全衛生中心到場勘查，電爐屬高風險作業區，工人卻無配戴安全設備，目前已先勒令該作業區域停工，並要求改善，並將依法開罰3到30萬元，案情則由檢方偵辦追究相關刑責。

該煉鋼廠2016年5、7月也曾傳出工人遭電擊死亡，以及有電器維修員遭高溫鋼胚砸中，送醫後不治等事件。而此次意外，雇主1個月內必須提出改善計畫，經過審查通過後才可復工

另外，苗栗縣府勞青處也將在近日前往煉鋼廠稽查，相關工資、工時問題，確保勞工相關權益。