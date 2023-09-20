經營牛排館的黃姓男子與王姓店員交往，兩人因故分手，黃男有意挽回卻遭對方拒絕，竟趁深夜女友熟睡時潛入家中，持利刃架住女子頸部並刺入，導致身體及心理創傷，黃男被依殺人未遂判刑6年8月定讞；女方進一步聲請損害賠償，屏東地院審酌後判決男子須賠償208萬4518元，可上訴。

判決指出，王女在黃男的牛排館擔任員工約5年，協助煎、煮牛排，並負責麵條烹調及店面整理工作。雙方分手後，男子求和未果，竟翻牆進入王女住處，趁她熟睡甫驚醒之際，持利刃架住頸部，隨即刺入頸部中央部位，導致傷口長約1.5公分、寬約1公分、深度約6公分，氣管左側達左頸動脈側邊系爭傷勢。

黃男事後經判處殺人未遂罪刑6年8月確定，目前正在監獄服刑中。王女遭割喉後，陸續出現創傷相關症狀，包括逃避談論創傷相關事件、負向思考、過度警覺、焦慮情緒及嚴重失眠等，隨即向男子提出精神賠償。

法官認為，男子犯行導致女方傷勢非輕，幾乎危及生命，且因此罹患創傷後壓力症狀及憂鬱症，不論在肉體上或精神上，均必感到相當痛苦，自得請求被告賠償慰撫金。