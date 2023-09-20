絕對武力CS:GO「ESL職業聯賽」（ESL Pro League）小組賽D組賽事，即將於本週三（9/20）晚間起正式開打，參賽隊伍來自世界各地，比賽採BO3（3局2勝制）雙敗淘汰的賽制，在HLTV網站（https://www.hltv.org）上可以找到直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

9/20（三）22:00，威劈VP @ TL戰隊，推薦：不讓分「威劈VP」勝

先說VP（Virtus.pro），世界排名第11（截至9/18，以下同），近3個月比賽的勝率70.6%，8月下旬剛結束的「Gamer8國際邀請賽」（以下簡稱Gamer8）中，VP在16強賽，遭遇世界排名第6的FaZe戰隊，第1局（地圖Mirage）VP先失一局；第2局（地圖Inferno）比賽中VP的5位選手臨危不亂，雙方互有勝負，最終VP以16：14，扳回一城；決勝局（地圖Overpass），選手FL1T超常發揮，打出單局30個擊殺（Kills）、ADR（Average Damage per Round，平均每回合傷害）99.9的超高水準表現，帶領VP擊敗FaZe，挺進8強賽。再說TL（Team Liquid），世界排名第17，近3個月比賽的勝率僅有37.5%，今年下半年的國際大賽，TL的參賽戰績多不理想，在Gamer8止步於16強賽、在「IEM科隆站」（IEM Cologne）未能突破入圍賽、在「BLAST Premier秋季賽」中也未能突破小組賽，整體來看TL的狀態欠佳。本場比賽，VP在國際大賽中的表現不差，再加上對手TL的近況不好，看好VP能拿下勝利，推薦投注不讓分VP勝。

9/20（四）1:30，9INE戰隊 @ COL戰隊，推薦：正確比數「2：1」（9INE戰隊勝）

先說9INE，世界排名第19，近3個月比賽的勝率60.0%，在Gamer8的16強賽中，遭遇世界排名第3的強敵G2，首局（地圖Vertigo）雙方鏖戰至延長加賽，最終以19：17的分數，由9INE率先搶下一局，該局hades、Goofy和mynio等3位選手都有平均水準以上的發揮，但可惜在接下來的2局比賽中未能持續發揮，最終以1：2不敵G2，止步於16強賽。再說COL（Complexity），世界排名第25，近3個月比賽的勝率53.8%，7月底舉行的「IEM科隆站」入圍賽，COL先在開幕賽中以17:19的分數（賽制為BO1，一局定勝負）敗給FNC（fnatic），接著又在敗部以0：2（賽制為BO3，3局2勝制）敗給OG，最終以2敗的戰績，止步於入圍賽。本場比賽，雙方世界排名落差不大，近期在國際賽上的表現則是9INE略優於COL，贏面較大，推薦投注不讓分9INE勝，若偏好高賠率也可考慮投注正比2：1。