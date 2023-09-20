48歲男星張克帆曾是團體紅孩兒主唱，2016年和圈外女友顏睿瑧（雙兒）結婚，現在以上節目通告為主。最近他上節目自曝25歲年輕時第一次買股票，結果短短30天就慘賠4千萬，他還記得當時新聞就寫：「董事長掏空公司，連續14天跌停。」

張克帆上《單身行不行》分享自身投資經驗談，他認為投資千萬不要賭上所有身家，僅需要拿出三分之一，有些年輕人覺得這樣滾錢速度太慢，張克帆則警告「你可能沒有辦法變有錢人，但會變得跟我一樣很慘」，而張克帆分享25歲時的慘痛經歷，拿了現金買中強電子，原本平盤變漲停，但不到中午突變跌停，而他當天看新聞得知原來是董事長掏空公司，「後來等我可以賣掉的時候剩下1塊多還2塊，賠了140。」

不過他當時是唱校園的歌手，每月可以唱到10場到11場，一個月就有50-60萬，加上其他表演月入近2千萬，他把錢都拿去買股票，玩當沖的話一天還可以賺到80萬。

張克帆年輕時大玩股票。(影片來源/東風衛視 Youtube)

只是好景不常，後來他買了一隻遠森科的股票，1張26塊，他一口氣買了1200張，「那時候我打高爾夫球看到李登輝講的兩國論，我就想說我來放空好了，有一隻股票叫精業，我90來不及買，漲到110就放空一下，結果那天精業因為Yaoo買下奇摩公司大賺，我直接被軋到250，到最後差不多4千萬就沒了，人生有夠悲慘。」