沈姓男子2018年假冒知名醫院的醫生，誘騙輕度智能障礙的女學生並與她交往，沈男性侵她多次並拍下裸照及性愛影片恐嚇，台灣高等法院駁回沈的上訴，依乘機性交罪判刑3年10月，加重強制性交罪7罪各判刑7年6月，強制罪判處可易科罰金之刑6月，不得易科罰金之有期徒刑部分，應執行有期徒刑11年6月。可上訴。

沈男在2018年7月間在交友軟體，與當時18歲的被害人交往，他見對方透露想找醫師為男友之願望，竟對她謊稱自己是婦產科醫師，並隱瞞已婚身份，誘使她見面後加以性侵，且拍攝她裸照及性交影片。

一審台北地方法院及二審高院審酌沈男明知被害人有心智缺陷情形，竟為滿足一己私慾，強制性交並拍攝裸照及性交影片，以此威脅她再與其為性交行為並繼續傳送自拍裸照，嚴重戕害她的身心及人性尊嚴，行止不當至極，且犯後避重就輕，判囚11年6月。

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