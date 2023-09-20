睽違3年恢復舉辦的大陸湖北省武漢台灣周，19日度盛大登場，過去向來與武漢互動密切的苗栗縣，由縣長鍾東錦率同各界參訪團出席開幕式，與會有國台辦副主任潘賢掌、湖北省委書記王蒙徽及省長王忠林等人，在經濟、農業各領域交換意見，務實增進雙城情誼。

苗栗縣長鍾東錦表示，欣逢第17屆武漢台灣周開幕活動，非常榮幸帶領苗栗產、官、學各界組成的參訪團參與盛會，台灣周活動已成功邁入第17屆，顯示在兩岸與雙城都有積極而深遠的影響，且1屆比1屆更加隆重盛大，已是兩岸重要的合作交流平台，苗栗縣也連續多年組團共襄盛舉，堪稱交流的共同品牌。

鍾東錦期盼兩岸在和平架構下，平等互惠維繫良好的交流活動；苗栗縣境有好山好水好人情，誠摯邀請湖北先進與好友，到臺灣旅遊感受濃濃的人情味，體驗苗栗山城樸實的民俗風情，品嘗特色客家美食，雙城互訪愈加緊密，情誼相對更加濃稠。

他表示，在歷屆的武漢台灣周都有不同的交流議題，均能推動各領域的交流合作，取得豐碩的成果，創造出可觀的社會經濟效益，其中有許多的確值得苗栗借鏡學習。本屆台灣周精心規畫了鄂台產業合作、青年交流、基層互動等重要議題，可望再次刷新活動的力度與廣度，進一步加深鄂台兩地的融合發展。

鍾東錦說，此行在主辦單位的精心安排下，苗栗參訪團拜訪了小朱灣社區營造，體驗鄉村農業旅遊的成果，也分享苗栗休閒農業成功的發展經驗，讓彼此的互動緊密結合一起，自然加深湖北、苗栗兩地的友誼。他認為，持續進行雙向交流合作，互相交換經驗與觀摩學習，將成為兩岸交流的最佳典範。

有感於苗栗是重要客家文化縣市，又有深厚多元的文化底蘊，而兩岸客家鄉親有共同的語言、文化、風俗習慣，關係密不可分，正是兩岸交流對話的深厚基礎。