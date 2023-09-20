每個人都會有想偷懶的時候，可是一旦開始工作，便會收起頹廢努力打拚，不過，《旺好運》運勢專欄指出，生肖兔、蛇、猴、豬容易懶惰成性，對於做事的態度，喜歡用輕鬆的方式來獲得想要的結果，更是不想花心思在工作上，認為生活過得去即可。
▍生肖兔
生肖兔財運不錯，有時不需付出太多努力就能得到財富，所以養成他們在事業上不想多花精力去經營，認為生活過得去就好。
▍生肖蛇
生肖蛇智商高、能力好，但就是行動力不足，比較懶惰，他們喜歡用聰明又輕鬆的方式來獲得想要的東西，要是有人願意買單，更樂得輕鬆。
▍生肖猴
生肖猴好逸惡勞，不擅長打理日常生活，也不愛做家事，尤其對沒興趣、但應負責的事務，則是會用得過且過的態度來面對。
▍生肖豬
生肖豬好吃懶做、愛享受，可以坐著絕對不站著，上班若可以打混，也會用盡一切方法來摸魚，不過懶人有懶福，他們的財運、貴人運很好，有資格躺平。
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