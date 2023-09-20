新竹市長高虹安昨（19）日被爆出護航寡婦樓都更案，新竹市府昨晚以相關審議多為前市長林智堅及代理市長陳章賢任內核定回應。對此，媒體人李正皓再度踢爆，高虹安與回建築房東林美滿2人還有牽扯到其他都更案；李還強調，自己有一份「一槍斃命」的證據。

李正皓今（20）日於臉書以「有沒有核定與回建築房東林美滿相關建商的都更案？當然有。」為題，貼出新竹市政府在今年7月27日有關昇益開發股份有限公司「擬訂新竹市東區民主段1008、1013地號等2筆土地都市更新事業計畫案」的公文。李指出，昇益開發陳姓董事長是利來德投資公司的董事長，而高虹安租賃的「回建築」房東正是利來德投資公司的董事，直到今年三月才離職，而三月正是這個都更案開始加速推動的關鍵時間點，也是高虹安住進回建築的隔月。

除此之外，李正皓強調，上述都更案最不合理的部分是新竹市政府核定的速度，根據昇益開發的都市更新計劃案核定版資料顯示，整個案子自2022年6月24日自辦事業暨權變公聽會、8月3日申請事業暨權變報核（申請市府核准，以下均為市府職權）；2023年3月27日到4月10日公開展覽、4月10日展開公辦事業計畫公聽會、5月22日事業計畫幹事會、6月14日都市更新及爭議處理審議會、7月27日就事業計畫公告實施。

李正皓狠批，任何一個對都更案有了解的人，都可以看出這是不合理的快。曾經有人做過統計，以雙北已核定的都更案為例，臺北市243件都更案審議時間平均約需2.34年、新北市82件平均審議時間約需2.50年，高虹安執政的新竹市只要11個月又24天，「什麼叫做建商天堂？什麼叫做公文限時批？來新竹市看看。」

李正皓更強調，這是一槍斃命的證據，從今年2月高虹安、李忠庭用不合市價、極便宜的價格住進回建築豪宅，接著回建築豪宅屋主林美滿相關的建商都更案就用搭火箭的速度推動，3月到7月，月月有進度，直到7月27日新竹市政府正式公告都更案實施，上面大大的官印就寫著「高虹安」三個字。「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？」