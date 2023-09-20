玉里醫院醫師涉嫌在網路購買改造槍枝與工具。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

玉里醫院傳出醫師改造槍枝並在院內開槍，已被查獲。（王志偉攝）

衛福部玉里醫院傳出有醫師私下改造槍枝，醫院員工向上級反映，還爆出持槍醫師「曾在醫院開槍」，但院方得知後，未積極處理，反而要求員工噤聲。事件曝光，警方搜出改造槍枝與工具。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，本案為萬華分局網路巡邏查知可疑，循線查出醫師涉嫌在「網路購槍」，持搜索票扣押改造槍枝等證物，槍枝殺傷力已送鑑定，全案仍在追查網路買賣槍支來源等，醫師未被羈押。目前仍在醫院看診。

玉里醫院為身心障礙專責醫院，COVID-19疫情期間，遭控施行不人道的隔離措施，引發爭議，監察委員為此通過玉里醫院糾正案，要求院方加強保護住民權益。未料內部又傳出「醫師持槍」刑案，直到檢警介入，事件才曝光。顯然內部管理失控。

據了解，這名邵姓醫師，涉嫌在醫院個人宿舍房間內改造槍枝，警方8月29日到他的辦公室、住處與車輛搜索，查扣一把改造手槍、鑽孔機、切割器等改槍工具。邵姓醫師坦承，透過網路購買模型槍與工具，並上網研究改造知識與技術，會改造槍枝單純是因為好奇、好玩，不過否認在院內開槍。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩證實，本案萬華分局網路巡邏，發現疑有人購買相關組裝槍枝零件設備，循線追查犯嫌所在位置，向花蓮地院申請搜索票，搜索查扣一把疑似具有殺傷力的槍枝，後續具有殺傷力及違法，初步了解，沒有在院內開槍。因槍枝未確認有殺傷力強，犯罪嫌疑是否達到羈押門檻，謹慎起見未聲請羈押。買槍用途為何、槍枝是否具火藥底火等，全案仍在調查釐清。

玉里醫院上午發聲明，「檢調單位到本院邵姓員工宿舍搜索並查扣相關物證，經查邵醫師並未有在醫院內開槍射擊，本院配合完成司法調查相關程序，目前全案已交由司法單位調查，本院嚴守偵查不公開原則」針對本案，因目前司法仍在調查中，應以無罪推論，惟邵員違反本院宿舍管理規定，已移請考績委員會依規定辦理，並於9月7日完成行政懲處。