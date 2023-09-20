德國政府官員說，審查報告強調德國過度依賴中國供應商後，內政部正計劃強制電信營運商大幅減少在5G網路中使用華為與中興通訊（ZTE）設備。

路透社報導，這名官員表示，德國內政部已打算要求電信營運商在2026年前從5G核心網路中移除所有中國供應商的關鍵零件，但會採取漸進式方法，避免造成太大影響。

這名不願具名的官員說，德國電信公司（Deutsche Telekom）與伏德風集團（Vodafone）等營運商也應於2026年10月1日前，將中國零件在無線接取網路（RAN）與傳輸網路中的比例降至最多25%。

根據電信業諮詢商史傳德顧問公司（Strand Consult）的調查，華為目前在德國5G RAN網路中占了59%。

這名官員說，在聯邦政府所在地、首都柏林等特別敏感地區，根本不該使用中國科技。

德國內政部希望自下週起向內閣提出規劃方案，但可能會面臨聯邦數位及交通部的抵抗，因為擔憂此舉可能會影響德國早已緩慢的數位化進展。

德國在實施歐洲聯盟（EU）的5G網路安全措施工具箱上被視為落後者。這些措施是在3年前敲定，以阻止使用歐盟視為「高風險」的供應商設備，包括華為與中興通訊設備，理由是擔憂可能發生破壞或間諜活動。這兩家公司否認旗下設備構成安全風險。

德國政府上週在回應國會質詢時說，自從允許政府下達禁用令的資訊科技（IT）安全法於2021年5月生效後，德國迄今尚未在5G網路中禁用任何新的中國關鍵零件。

在野保守派國會小組的數位政策發言人布蘭德爾（Reinhard Brandl）說：「令人難以理解的是，（內政部長）費瑟（Nancy Faeser）竟然允許我們的行動網路仍繼續使用華為零件。」

德國內政部尚未回應置評要求。

過去兩年來，由於政府對中國採取更強硬的立場，且鑒於德國仰賴俄羅斯天然氣引起能源危機，進而要求降低對個別國家的依賴，德國使用華為零件的做法特別受到公眾檢視。

這名官員說，德國內政部得出的結論是，「迫切需要」採取行動避免發生第2次北溪（Nord Stream）事件。北溪指的是原本將把平價的俄羅斯天然氣運至德國，但現在已不再使用的輸氣管線。