12日在墨西哥國會展示的2具「千年外星人」遺骸備受科學家質疑，認為是人類與動物骨骼組合而成的遺骸，針對外界質疑聲浪，展示遺骸的墨國記者昨（19）日將遺骸交由墨國機構進行X光及電腦斷層（CT）檢驗，執行檢驗的還是和記者關係緊密的墨國軍方科學家，他們稱，檢測結果顯示遺骸為「單一」骨骼，沒有經過組裝，CT檢驗更疑似在一具遺骸的隆起腹部中照出3顆「類似卵」的橢圓形物體。

2具「千年外星人」遺骸19日送交機構進行X光、電腦斷層掃描，執行檢驗的墨國專家稱，遺骸為單一骨骼，沒有經 過組裝。

綜合英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、天空新聞網（Sky News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，上周在墨國國會展示2具「非人類」遺骸的墨西哥記者兼外星人迷莫桑（Jaime Maussan），昨日將全長僅約60公分的遺骸交由墨西哥市Noor Clinic實驗室進行一系列X光及電腦斷層檢驗，執行檢測的是墨西哥海軍健康科學研究所所長貝尼特斯（Jose de Jesus Zalce Benitez）。

2具「千年外星人」遺骸19日送交機構進行電腦斷層掃描。（圖／路透社）

貝尼特斯說，檢測結果顯示2具遺骸並未經過組裝或人為操縱，「（他們）為單一骨骼，沒有加入其他東西」。

不過貝尼特斯的說法不太可能說服其他科學家，因為他與莫桑關係良好，上周兩人一起出席墨國國會聽證會，一搭一唱提出證據，試圖證明遺骸是外星人。

「千年外星人」遺骸19日送交機構進行X光掃描。（圖／路透社）

莫桑12日在聽證會中稱，2具遺骸是在秘魯庫斯科（Cusco）市發現的，經過墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）的放射性碳定年法分析，顯示為1000年前的非人類遺骸。

他稱其中一具女性遺骸懷孕了，隆起的腹部中可能有卵，周二的電腦斷層掃描顯示，其中一具遺骸的隆起腹部內，有3顆「類似卵」的橢圓形物體。

19日送交電腦斷層掃描的「千年外星人」遺骸，腹部疑似照出3顆「類似卵」的橢圓形物體。

此外，莫桑在聽證會上也指出，2具遺骸有強壯但又輕的骨骼，他們沒有牙齒，體內驗出地球上最稀有的金屬元素鎘及鋨，遺骸中將近1／3為未知的DNA。

2具「千年外星人」遺骸19日送交機構進行電腦斷層掃描。（圖／路透社）

不過後續墨西哥國立自治大學和莫桑劃清界線，強調團隊只驗出遺骸的年代，無法證明他們的來源。

2具「千年外星人」遺骸19日送交機構進行電腦斷層掃描。（圖／路透社）

針對莫桑在國會中的證詞，英國物理學家考克斯（Brian Cox）呼籲，遺骸應該送交獨立生物科技公司進行檢測，他認為這2具遺骸「太像人類」，以致於不像真的，「另一個星球的高度智慧生物非常不可能長得和我們相像」。

秘魯政府也強調，這2具遺骸為數百年前的古代物體。