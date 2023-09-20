為提高用路人行車安全，宜蘭縣台9線蘇花改104K＋130至113K＋420蘇澳至東澳路段，公路局東區養護工程分局南澳工務段將進行道路交通安全設施整修，於25日封閉南下車道及26日封閉北上車道，每日封閉時間為上午8時至下午5時，請用路人改走台9丁線原蘇花公路，並配合現場管制人員指揮通行。

公路局表示，請用路人多加利用公路局省道即時路況系統https：／／168.thb.gov.tw 或下載「幸福公路APP」，並隨時注意收聽廣播訊息安全行駛。