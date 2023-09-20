進口蛋爭議延燒，中北北桃基藍營首長以進口蛋流向不明為由，宣布即起學校營養午餐「禁用液蛋」，一律使用現打蛋品。對此，行政院副院長鄭文燦20日強調，進口蛋流向資料完全透明，分別交給哪些蛋商、食品加工廠及洗選中心，食藥署也有完整的資料可以稽查，只是有部分食品工廠未確實標示液蛋產地，這部分要做好。

台中市長盧秀燕昨天開第一槍，要求學校營養午餐「禁用液蛋」，持續到市場雞蛋安全穩止，而桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北及基隆市隨即宣布跟進。不過綠營直轄市首長態度不同，台南、高雄昨維持符合認證的國產液蛋仍可使用。

鄭文燦上午出席「AI共生．超越想像」智慧醫療高峰論壇前接受媒體聯訪，他說，當前農業部已經公布所有進口雞蛋，分別交給哪些蛋商、食品加工廠及洗選中心，且分縣市別交給地方政府，食藥署也有完整的資料可以稽查，「資料完全透明」。

鄭文燦說，目前在進口雞蛋使用上，除了少數殼蛋時效標示錯誤之外，主要是在進口雞蛋轉成蛋液時需要標示產地，有部分的食品工廠沒有標示，後在食安聯合稽查時被發現，這個部分確實要標示好。