華為最近推出Mate 60 Pro高階手機，分析師認為其中搭載的7奈米晶片由中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）製造，意味著這兩家中國產業龍頭可能違反了美國祭出的貿易禁令，並已取得技術突破。

雷蒙多周二在眾議院科學委員會聽證會上表示，美方沒有任何證據顯示他們可以量產7奈米晶片。

過去兩年來，美國商務部對華為、中芯國際及中國晶片產業祭出一連串限制措施。有關於在華為新機Mate 60 Pro發現「據稱」是7奈米製程處理器的消息，該部門在本月稍早時宣布已經著手收集更多相關訊息。

一些共和黨人認為美國商務部應該禁止向華為和中芯國際出口所有技術。眾議院外交、能源與商務、軍事以及中國事務等委員會主席上周要求商務部停止向華為和中芯發放許可，並呼籲美國對敵方加大施壓，並對其「實施更有效的出口管制」。

他們認為華為新機顯示當前的制裁措施沒有發揮作用，因此拜登政府應該完全斷絕美國供應商與華為及中芯的業務往來，商務部應將中芯、華為及其所有子公司都列入「實體清單」，且應該撤銷所有已經發放的許可並停止核發新許可，同時應對兩家公司的高階主管提出刑事指控。

會後被問及是否考慮完全終止對華為發放許可，雷蒙多拒絕發表評論。此外，雷蒙多向記者表示，中國政府明顯禁止其部分官員使用蘋果iPhone手機，此事「令人擔憂」。