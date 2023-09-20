日本青森縣八戶市保健所昨天表示，食用青森縣八戶市餐飲業者「吉田屋」的便當後，全國近40個地區有大約100人出現腹瀉、嘔吐等症狀，受害者可能上看數百人。

日本放送協會（NHK）報導，青森縣八戶市保健所昨天表示，17日接獲多人通報食用「吉田屋」的便當後感到身體不適。

八戶市保健所調查指出，截至昨天上午，約有100名食用便當消費期限為9月16日至17日的顧客出現腹瀉、嘔吐等症狀。

八戶市保健所還在調查身體不適者的飲食狀況和病情變化，以判斷是否為食物中毒，並釐清事發原因。

「吉田屋」的便當主要在日本全國各地超市促銷活動、當地的八戶車站、新青森站等JR各車站為主的地方流通，受害範圍至少擴及全國40個地區，受害者可能上看數百人，當局目前仍在持續調查影響範圍。

「吉田屋」社長吉田廣城對此回應：「讓購買便當的顧客感到不適，深感抱歉，希望健康受影響的客人早日康復，我們正在配合八戶市保健所調查事發原因。」