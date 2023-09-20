一名40歲男子某日因肩頸不適就醫，一進入診間就表示，因落枕希望醫師開藥，3天後因頸部更痛還頭暈而回診，一量血壓（收縮壓）竟已高達200毫米汞柱，之後3天又回診，這次更為嚴重是肩膀以上沒有知覺，檢查發現動脈血管已經硬化。醫師表示，男子如此年輕就動脈硬化與其工作壓力有關，呼籲民眾要適度紓壓，以免危害健康。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書表示，上述男子當時一進入門診時稱，因落診，所以希望醫師開藥，他也先開藥舒緩男子的疼痛，但3天後，男子又回診表示，落枕症狀非但沒有改善，頸部還越來越痛，且還頭暈。陳榮堅一聽心想「糟糕了」，趕緊讓男子量測血壓，結果收縮壓高達200毫米汞柱，陳榮堅推測男子不適症狀應是高血壓造成，因此開立控制血壓的藥物。

未料，隔了3天後，男子又回診，且症狀越來嚴重，除了頭暈後，肩膀以上好像已無知覺。陳榮堅趕緊幫男子安排頸動脈超音波檢查，結果發現其血管大小是正常的人一半，已經有點硬化了。

經詢問男子如此年輕就動脈硬化的原因，陳榮堅推測很大一部分與壓力有關，男子的工作是業務，需要有業績，又要想企畫內容、與業主接洽等，因為工作壓力大，導致睡眠品質也很差。

他表示，壓力對於健康影響巨大，除了可能造成肥胖、腸胃不適等問題，身體最常因壓力發出的求救訊號就是肩頸痠痛。因此，民眾要適度紓解工作生活的壓力，例如要能適度地脫離工作。