進口蛋爭議引發民眾對食品安全的疑慮，新北市衛生局查獲「福商勝蛋品公司」混合進口蛋與國產蛋製成液體蛋，產地卻標示台灣，新北市副市長劉和然今（20）表示，目前新北市3家團膳業者使用到福商勝品供應的混充液體蛋，正在比對學校影響程度，衛生局將依「食品安全衛生法」最重罰2億元。

劉和然上午主持市政會議後受訪時，被問到新北學校營養午餐稽查進口蛋的進度，劉和然指出，目前新北市有13家團膳業者，初步清查3家團膳業者在6月8間使用到福商勝蛋品供應的「混合蛋」，學校也在比對供應商的資料，相關權利、義務必須釐清。

劉和然提到，家長也擔心學校營養午餐的食安，因此特別清查9月份本學期的食用狀況，目前7家供應商核給團膳業者的液但都是國產蛋，這個部分沒有問題，但清查6至8月這一批，確實有標示不實的問題，但都在有效期限內，不能保證沒有食安問題。

新北市衛生局長陳潤秋則表示，供應商有欺騙之嫌，因此昨天移送檢調，並依照「食安法」處罰6萬至2億元。現行規定學校營養午餐都要提供國產蛋，供應商可能告知團膳業者是國產蛋，團膳業者也是受害者，不見得對團膳業者做處罰，2萬多公斤液體蛋的相關流向，有待檢調進一步釐清。