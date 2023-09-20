農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢昨雙雙請辭，國民黨高雄KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁質疑，兩人下台是否為躲更大未爆彈而溜之大吉？而負責冷鏈倉儲的「好好物流」公司，過去沒相關經驗，卻疑為幫農業部老大處理超買的蛋，硬著頭皮幫忙「藏貨」，現任董事長許國華更是前行政院長蘇貞昌愛將。

農業部甫公開待銷毀冷鏈倉儲地點供地方政府追查蛋品流向，陳吉仲、林聰賢就下台，鍾易仲、李眉蓁質疑，全台待銷毀進口蛋有85％集中在高屏，若壞蛋流入市面，第一個是受害的就是高屏居民，「以高屏為壑」的民進黨難道是恩將仇報嗎？

鍾易仲據農業部15日公開的「雞蛋緊急調度計畫庫存數量表」指出，今年3月中央畜產會執行農業部的專案雞蛋進口，雞蛋到台灣通關後，就送往畜產會倉儲儲存，到15日為止，在好好、全日等6家物流冷藏業者還存有5795萬顆蛋，待銷毀的高達9成、5170萬顆，其中4413萬顆由好好物流、全日物流兩家公司存放在高雄、屏東。

鍾易仲質疑，全日物流長期承接農業部生鮮冷鏈業務，然而官方色彩濃厚的「好好物流」過去做的是IKEA、好市多及電子產品物流業務，並不做生鮮物流生意，在屏東也沒有冷鏈倉儲，這次卻疑似為幫農業部老大處理超買的蛋，硬著頭皮花錢在屏東工業區租倉庫幫忙「藏貨」。

鍾易仲進一步指出，陽明海運由官股占多數，「好好物流」是陽明海運百分百出資的子公司，董事長人選是由行政院指定。現任董事長許國華是蘇貞昌愛將，當過屏東縣議員，65歲在行政院南部服務中心屆齡退休，雖沒有企業相關經驗，仍被蘇貞昌拔擢出任好好物流董事長。

鍾易仲認為，這次他們寧願去屏東租倉庫，也要幫農業部、中央畜產會藏蛋擦屁股，很難不令人懷疑是出於「特定人士」的授意。他們既沒有生鮮冷鏈經驗，屏東倉庫也不是自己的，如果發生管理疏失，讓壞蛋流入市面，首當其衝的就是高屏居民。

李眉蓁指出，昨天雙辭的林聰賢、陳吉仲都曾在蘇貞昌手下當過農委會主委。陳吉仲傳出請辭風聲，率先跳出來替他反駁的也是蘇貞昌。現在又發現替林聰賢、陳吉仲超額進口雞蛋善後的是蘇貞昌的另一個愛將，蘇系人馬在進口但上面的角色真是耐人尋味。

李眉蓁認為，進口蛋的疑問隨著兩人的辭職卻愈來愈多，為什麼85％待銷毀蛋集中在高屏？是誰下令沒有生鮮冷鏈經驗的好好物流要接收超額進口的蛋？好好的蛋有沒有流入市面？這些問題都有待進一步釐清。