Luis Robert Jr. got another one! pic.twitter.com/ZYr99oP0RQ — Chicago White Sox (@whitesox) September 19, 2023

白襪已經無緣季後賽，不過陣中古巴主炮羅伯特（Luis Robert）仍為個人獎項做最後爭奪，20日他在客場交手國民，敲出本季第37轟，連續2天上演煙火秀，在美聯全壘打王的競爭中，和領跑者大谷翔平剩下7支差距。

前場比賽同樣面對國民，羅伯特相隔13場比賽開轟，此戰延續火熱手感，4局上以陽春炮打破平手僵局，替白襪先馳得點，9上擔任首位打者，羅伯特擊出差點是第38轟的二壘安打，雖然在隊友護送下跑回本壘得分，但白襪最終仍以1分差落敗。

大谷翔平上月23日對陣紅人，在雙重賽第2戰打下本季第44轟，但此後10場比賽全壘打數掛零，本月4日還因為打擊練習時拉傷右側腹斜肌，一直缺席至今，日前也放棄今年重回賽場的念頭，進入傷兵名單，並在20日宣告完成手術治療，暫不影響明年以打者身分復出的計畫。

羅伯特曾經在10場比賽中，有著轟出7支全壘打紀錄，白襪目前剛好剩下10場比賽，雖然難度頗高，但羅伯特想和大谷並列，甚至超車成為美聯全壘打王並非不可能。過去貝爾（Albert Belle，1995年）、席瓦伯（Kyle Schwarber，2021年）都曾在10場比賽中，敲出多達12發全壘打。貝爾在1998年寫下的49轟，仍是白襪隊史紀錄。