台南市南區中華西路、健康路口因各政黨爭相掛上看板，成為全市「選舉味」最濃的路口。從今年7月台灣民眾黨總統參選人柯文哲的看板，與民進黨總統參選人賴清德「同框」引發熱議後，台灣基進黨市議員李宗霖8月也在柯文哲旁邊掛看板，還指「左邊那位說，中國要他選總統」；近日國民黨立委參選人王家貞更在眾人看板上方掛出「我們都支持王家貞」的橫幅看板，並表示要爭取下方不同政黨的人支持，讓路人會心一笑。

王家貞說，這是不願具名的支持者，替她在健康路、中華西路高掛的一個橫幅看板。這個看板讓她很有感，係因支持者以很簡單的幾個大字，替她加油打氣，也呼籲不分黨派的鄉親市民，無論支持那位總統參選人，都歡迎一起來支持王家貞。

王家貞還表示，她知道自己的資源很少，一如她對自己參選角色的定位，是一場孤勇者的戰役；但是她膽敢參選，正是因為她知道太多台南鄉親也是孤勇者，在這個是非顛倒、禍亂民生的政府執政下，堅毅勇敢地在為生活打拚，默默地在各個角落耕耘。

王家貞除了謝謝支持者的厚愛，也針對有聲音問她，「看板下方那幾位不同政黨的人士，她也要爭取支持嗎？」回應說，民主政治，爭取每一張選票都是天經地義的，不是嗎？