日本政府今年7月確認中國在日本專屬經濟區（EEZ）內設置浮標，內閣官房長官松野博一昨天對此表示，日本已透過外交途徑向中國抗議，要求立即撤除。

日本共同社、讀賣新聞報導，相關人士透露浮標位於釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）西北約80公里處海域，在「日中中間線」靠日本的一側。

浮標為黃色、配有燈具，上頭寫著「中國海洋觀測浮標QF212」。

日本海上保安廳今年7月確認中國在日本專屬經濟區（EEZ）內設置浮標，為了船舶安全起見，7月15日發出航行警報，呼籲船舶留意。

松野昨天對此表示：「未經同意就在日本專屬經濟區設置結構物，違反『聯合國海洋法公約』，日方將與相關部門密切合作，做好萬全的警戒監視措施，堅決且冷靜地應對。」

2018年，寫著「中華人民共和國國家海洋局」的浮標也曾出現在日本專屬經濟區內，當時日本海上保安廳人員回收並檢查後，將浮標交還給中國。