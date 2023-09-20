美國總統拜登發言人表示，拜登25日將在白宮接待太平洋島國領導人。華府試圖抗衡中國在太平洋地區的影響力。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在聲明中說，拜登將「重申美國對我們共同的區域優先要務的承諾」，包括氣候變遷、經濟成長和打擊非法捕魚。

拜登4個月前為了與國會領袖談判以免美國債務違約，不得不取消前往巴布亞紐幾內亞「太平洋島國論壇」（Pacific Island Forum）峰會的歷史性訪問。

拜登去年9月曾在白宮召開美國主辦的首場太平洋島國論壇峰會。太平洋島國論壇有18個成員國，大多是分布於在廣大海域的小國。

在二次世界大戰後，南太平洋被視為外交相對不活絡的地方，但如今成為大國競爭商業、政治和軍事影響力的日益重要區域。

拜登政府一直在推動增強於此區的存在感，以抗衡崛起的中國，而中國也亟欲在南太平洋取得戰略立足點。

尚皮耶表示，拜登將在今年峰會上聽取各國領導人的意見，討論「我們如何加強合作，因應當今時代日增的挑戰」。

這個區域不僅位處強權角力的核心，而且也因為氣候變遷受到海平面逐漸上升的嚴重影響。

拜登今天稍早在聯合國大會（General Assembly）表示，他尋求以負責任態度管理美中之間的競爭，以避免陷入衝突。