有些人明明很累，卻躺在床上怎麼也睡不著、整夜失眠，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，失眠的原因與心理、生活和環境3大因素有關，改善方法包括睡前不要劇烈運動、不要喝咖啡、茶、酒精及抽菸，別吃太飽，別躺在床上想工作。

黃軒昨天（19日）在臉書發文，引發失眠的原因有很多，簡單歸納有三大方向：心理、生活和環境因素。其中心理因素是失眠最常見的原因，當感到焦慮、緊張時就難入睡，所以工作、家庭、財務問題等日常壓力，都可能轉化成「身體很累，心裡亂竄」，引發失眠。

黃軒說，第2是生活因素，例如不規律的睡眠時間、經常熬夜、午睡過長、睡前喝咖啡或茶、抽菸、過度飲酒等，這些都會導致人的身體想休息，但心底不休息而失眠。第3個是環境因素，包括噪音、光線、溫度、濕度等，身體受不了這些干擾、心裡又擔心這些干擾，就造成明明很累，又一直惦記著干擾源一再出現，影響到睡眠。

如何改善失眠狀況，黃軒分享5招，為睡前不要喝咖啡、茶或酒精，這些物質會刺激大腦，使人難以入睡；睡前不要吃太飽，會影響消化、睡不著；睡前不要劇烈運動，會太興奮不利於入睡；睡前不要躺在床上思考工作或其他煩心事，如果感到焦慮，可以起床做一些放鬆的事，等心情平靜再上床睡覺；最後是如果這些方法都沒用，請去諮詢醫生，檢查是否為身體內的潛在疾病或其他問題。

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