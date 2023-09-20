天后李玟今年7月驟逝享年48歲，引起外界不捨與懷念，而最近她的婚內協議內容曝光，當中可見Bruce在2017年坦承出軌，男方雖允諾會與對方分手，卻再度被李玟發現與對方藕斷絲連，此事嚴重打擊李玟的身心狀況，而李玟的二姊也回應此事。

李玟與老公Bruce（樂裕民）的婚姻狀況一直是外界關注的焦點，據《鏡週刊》報導，從李玟與Bruce的婚內協議、離婚申請文件可得知，Bruce被發現出軌，雖承諾會與第三者分開，但還是被李玟發現藕斷絲連，而Bruce態度冷漠、不關心，對待李玟的方式已經沒有作為丈夫的愛與尊重，李玟雖決定離婚，但此事影響了她的身心健康，讓她無法繼續在舞台上展現歌喉與自信，導致業內收入減少。

在李玟的告別式中，盛傳Bruce送花致意被拒；同場李玟姊姊則突然抱著一位男性友人放聲哭喊：「那個衰人害死了我妹！」引起外界聯想；後來Bruce接受訪問，強調李玟的死百分之百與自己無關，但同意沒有一段夫妻關係是百分之百完美。

而生前與李玟感情相當深厚的二姐李思林則表示，她對Bruce的發言「沒有興趣」，被問及李玟和Bruce的協議書，二姊李思林僅說：「請問你從哪裏知道這份協議？ 這個是他們兩位的私隱（隱私），我不方便回答你。」但並未否認協議的存在。

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