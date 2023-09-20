陳姓男子在4年前利用同居人出國時，將含有第四級毒品「Zolpidem（即佐沛眠）」成分之物，加入同居人女兒餐飲之餛飩湯內，下藥迷昏她後加以性侵，最高法院駁回他的上訴，依以藥劑犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6月，全案定讞。

陳男在2019年10月19日晚間，趁同居人出國期間而與其女兒獨處之際，將含有第四級毒品「Zolpidem（即佐沛眠）」成分之物，加入她餐飲之餛飩湯內，致她食用後頭暈、走路不穩，陳佯稱退燒、吃藥為由，接續將含佐沛眠成分之藥物給她吞食。

她因食用、服用含有佐沛眠成分之餛飩湯、藥物後，即陷入意識模糊狀態，陳男將她扶往房間內，以手伸進她睡衣之袖口內，觸摸她胸部，復強拉她之手觸摸其生殖器再加以性侵，她隔天起床後，仍感身體不適，聽從友人建議而就醫、鑑驗，並報警處理而循線查獲陳男。

高院斥責陳男嚴重戕害被害人性自主決定權及人性尊嚴，且對她之身心健康及人格發展實已造成相當程度之損害，顯有惡性，迄未與她達成和解或取得其諒解，判處有期徒刑8年6月，陳男不服提上訴，最高法院駁回確定。

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