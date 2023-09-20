天后蕭亞軒（Elva）預計明年推出相隔4年多的全新專輯，還要開世界巡迴演唱會，事業得意的她，日前突宣布恢復單身，與小16歲的黃皓分手，蕭亞軒才笑喊目前感情狀況依舊歸零，如今傳出戀愛ing，天后的感情動態備受矚目。

蕭亞軒8月底出席北京簽約記者會，宣布簽約華納音樂，預計明年推出相隔4年多的全新專輯，並啟動全新世界巡迴演唱會，蕭亞軒事業得意，感情也備受矚目，她7月突宣布恢復單身，與小16歲的黃皓分手，她則在記者會上笑喊感情狀況依歸零，「現在想要的東西不太一樣，（戀情）發生就讓它發生，我戀愛中是百變的，完全看我的心情。」

不過蕭亞軒卻傳出新戀情，根據《壹蘋新聞網》報導，日前傳出蕭亞軒和1位混血帥哥到台北小巨蛋欣賞王力宏演唱會，對此，蕭亞軒駁斥戀情，表示他是公司剛簽約的新人。

剛過44歲生日的蕭亞軒情史精彩，曾與王陽明、柯震東、新加坡百億小開石正祥（Elroy）等人談姊弟戀，堪稱「男神收割機」。至於理想型條件，蕭亞軒開出「孝順非常重要，順眼、善良、愛笑、幽默感、逗我笑、疼我、寵我、放縱我」。