宜蘭縣郭姓男子前年1月酒後騎車，遭警方攔查，郭男拒測遭罰18萬元，但他逾期未繳，行政執行署宜蘭分署收案後，得知郭男可繼承透天厝祖產9分之1的所有權，因此查封透天厝，郭男只能在日前委託親戚繳清罰鍰。

宜蘭分署指出，郭男因拒絕酒測，除了遭罰18萬元，還有吊銷駕照、須參加道路交通安全講習，罰鍰移送宜蘭監理站限期繳納，但郭男逾期未繳，因此移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署收案後，通知郭男到場說明財產狀況及清償，但未獲回應，今年4月執行人員前往郭男老家查訪，雖然未發現其行蹤，但郭男老家架起鷹架修繕，得知郭男可繼承該透天厝祖產，待房子修繕好後可分到9分之1的所有權。

宜蘭分署會同移送機關查封透天厝，並密切注意建物完工時程，等到今年9月初透天厝修繕完工，已經達到可以「分家」的階段。宜蘭分署表示，郭男得知在脫繳，老家持分難逃拍賣下場，遂委託親戚到宜蘭分署繳清罰鍰。

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