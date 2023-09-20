劉涵竹曾是新聞台主播，目前轉往演藝圈發展，並成為小S主持的節目《小姐不熙娣》固定班底，日前在臉書發文有社會新鮮人面試時，直接表明：「沒有5萬我不想上班，我寧可去送UberEats」，讓她相當驚訝這種想法是否正常?也讓職場新鮮人起薪多少才算合理的議題掀起熱議。

劉涵竹指出跟一位傳產業老闆聊天，對方表示有位社會新鮮人面試時，跟人力資源部門洽談薪水就強調：「沒有5萬我不想上班，我寧可去送UberEats」，對此，該老闆指出新鮮人根本不知道能否撐到領年終，也沒把勞健保等問題考量進去，這讓她想起住家樓下的超商，因為請不到願意上大夜班的人，只好改成營業到凌晨就打烊。

眼見以上種種的跡象，劉涵竹不禁感嘆：「我才意識到，原來我們的社會變成這樣了，不是只有工地缺工，在辦公室吹冷氣的白領也缺很大」，接著提醒：「年輕不該短視近利只看所得高低」，雖然多數人都嚮往自由，不想進入公司當社畜，但如果不趁年輕時吃點苦，藉機培養專業能力及累積人脈，中年恐怕會面臨猝不及防的危機。

劉涵竹此番言論雖獲得大批網友認同，卻將此PO文刪除或隱藏，讓人可以說是摸不著頭緒。