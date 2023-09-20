有網友向理財達人艾蜜莉提問，是否會因為早賣股票、少賺而感到可惜；艾蜜莉表示，若一直要用「賣在最高點」的心態買賣，結果不如預期就會讓投資變得不開心；她也分享她的觀點，投資是用盡各種資料推斷股票的價值，在價格低於價值的時候以長期心態來買賣；她強調，投資不用一味追求賣在最高點，而是要買在自己最有把握的便宜價。

◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：

剛剛我PO聯強的貼文，有大大問我會不會想再放久一點再賣？因為之前他買的股票，比我晚賣還賣得更高，怕我這次也會因為早賣而覺得可惜了。

很謝謝這位大大提醒，但我從來不會覺得可惜啦！我不是常說：我買的股票會繼續跌，我賣的股票會繼續漲嗎，他能賣得比我高，我是很開心的！不用擔心我會因此感到心情不好。

我從來不會想賣在最高點，因為需要預測的東西太多了，再加上如果一直用要賣最高點的心態來賣，結果卻不如預期，心情就很容易被影響，投資也會變得不開心。

對我來說，價值投資需要的不是賣在最高點，是需要盡可能用公司的各種資料來推測它的價值，買在價格低於價值的時候，而我用長期的心態和觀點來買，之後無論怎麼下跌，我知道它跌完一定會再上漲，那時我已經持有滿手的低成本部位，只要再靜靜等待上漲就好。

通常這個階段無論是公司還是整個產業的狀況，都已經在谷底，是差到不能再差的時候，比起已經被炒到火熱的題材或是登天的股價，要從中獲利就相對容易許多。

等景氣慢慢回溫、營運慢慢改善了，我再用我滿意的價格賣出，後續無論會不會漲我都不再參與，把錢獲利入袋，我可以再等待、找到下一檔又落入價格低於價值的公司，這樣就不用一味的追求賣最高點，而是買在我最有把握的便宜價。

※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。